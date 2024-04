Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Am Dienstag notiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,48 Prozent schwächer bei 17 759,50 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,807 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,024 Prozent auf 18 022,17 Punkte an der Kurstafel, nach 18 026,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 022,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 749,02 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 17 936,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 571,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 807,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 3,65 Prozent auf 26,38 EUR), Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 134,65 EUR), Covestro (+ 0,55 Prozent auf 51,10 EUR), RWE (+ 0,44 Prozent auf 32,14 EUR) und Brenntag SE (-0,18 Prozent auf 75,64 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Porsche (-3,89 Prozent auf 89,52 EUR), BMW (-3,42 Prozent auf 105,95 EUR), EON SE (-3,08 Prozent auf 11,97 EUR), Porsche Automobil vz (-2,81 Prozent auf 49,14 EUR) und Daimler Truck (-2,54 Prozent auf 44,45 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 658 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 199,665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

