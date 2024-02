Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 3 419,19 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 512,429 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,006 Prozent stärker bei 3 403,55 Punkten in den Handel, nach 3 403,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 423,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 399,99 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,86 Prozent nach oben. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 09.01.2024, bei 3 276,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 023,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 292,31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,85 Prozent nach oben. Bei 3 423,52 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 187,26 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 10,24 Prozent auf 116,80 EUR), Infineon (+ 0,69 Prozent auf 33,38 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,69 Prozent auf 32,22 EUR), EVOTEC SE (+ 0,49 Prozent auf 14,22 EUR) und Nordex (+ 0,49 Prozent auf 9,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-1,68 Prozent auf 88,96 EUR), SMA Solar (-1,42 Prozent auf 51,90 EUR), Energiekontor (-0,83 Prozent auf 71,80 EUR), TeamViewer (-0,82 Prozent auf 14,55 EUR) und AIXTRON SE (-0,69 Prozent auf 33,34 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 161 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 196,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,93 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,89 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

