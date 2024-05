Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmorgen.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 18 822,46 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,819 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,004 Prozent fester bei 18 775,55 Punkten, nach 18 774,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 775,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 836,02 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der DAX mit 18 161,01 Punkten berechnet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2024, den Stand von 17 601,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 983,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 12,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Symrise (+ 2,73 Prozent auf 109,00 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,80 Prozent auf 50,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,61 Prozent auf 39,28 EUR), Continental (+ 0,55 Prozent auf 62,46 EUR) und Siemens Energy (+ 0,50 Prozent auf 25,95 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen adidas (-0,54 Prozent auf 221,50 EUR), Sartorius vz (-0,47 Prozent auf 252,40 EUR), BASF (-0,44 Prozent auf 48,55 EUR), Bayer (-0,41 Prozent auf 28,16 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,32 Prozent auf 27,90 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 424 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 210,170 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

