Handel in London: FTSE 100 legt am Nachmittag zu

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,64 Prozent fester bei 8 435,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,625 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 381,35 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 381,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 455,77 Punkte, das Tagestief hingegen 8 381,35 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,70 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 961,21 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 572,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 741,33 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,24 Prozent nach oben. Bei 8 455,77 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Glencore (+ 2,55 Prozent auf 4,75 GBP), Standard Chartered (+ 2,52 Prozent auf 7,74 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,48 Prozent auf 93,10 GBP), StJamess Place (+ 2,28 Prozent auf 4,81 GBP) und The Berkeley Group (+ 2,13 Prozent auf 52,75 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Rightmove (-4,92 Prozent auf 5,45 GBP), Severn Trent (-0,84 Prozent auf 25,84 GBP), Land Securities Group (-0,81 Prozent auf 6,76 GBP), Rolls-Royce (-0,71 Prozent auf 4,31 GBP) und Sage (-0,70 Prozent auf 11,98 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 38 482 628 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 221,071 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at