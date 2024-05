Handel in Wien: ATX Prime am Freitagmittag fester

Am Freitag legt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,58 Prozent auf 1 849,13 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent stärker bei 1 838,67 Punkten in den Handel, nach 1 838,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 850,89 Punkte, das Tagestief hingegen 1 838,37 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 787,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der ATX Prime auf 1 694,50 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 616,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,88 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 850,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 2,48 Prozent auf 72,30 EUR), voestalpine (+ 2,14 Prozent auf 25,78 EUR), Polytec (+ 1,71 Prozent auf 3,56 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,40 Prozent auf 115,60 EUR) und OMV (+ 1,38 Prozent auf 47,10 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-3,51 Prozent auf 16,50 EUR), Wienerberger (-1,40 Prozent auf 35,18 EUR), FACC (-0,78 Prozent auf 6,32 EUR), UBM Development (-0,77 Prozent auf 19,25 EUR) und Österreichische Post (-0,62 Prozent auf 32,30 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 132 012 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 24,059 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at