Handel in Zürich: SLI verbucht Verluste

Wenig Veränderung ist am Montagmittag in Zürich zu beobachten.

Am Montag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,17 Prozent tiefer bei 1 872,59 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 874,31 Zählern und damit 0,075 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 875,72 Punkte).

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 875,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 870,92 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wies der SLI einen Wert von 1 799,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wurde der SLI auf 1 721,02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Stand von 1 783,30 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,19 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 878,73 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Holcim (+ 0,73 Prozent auf 74,04 CHF), Partners Group (+ 0,51 Prozent auf 1 271,00 CHF), Sandoz (+ 0,47) Prozent auf 28,08 CHF), Roche (+ 0,41 Prozent auf 234,15 CHF) und ams (+ 0,38 Prozent auf 1,33 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-3,03 Prozent auf 249,50 CHF), Swatch (I) (-1,09 Prozent auf 209,60 CHF), Zurich Insurance (-0,84 Prozent auf 463,10 CHF), Nestlé (-0,75 Prozent auf 91,85 CHF) und Sika (-0,74 Prozent auf 256,40 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 729 764 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 253,313 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

