Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zurich Insurance-Performance 15.12.2025 10:04:02

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.12.2022 wurden Zurich Insurance-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Zurich Insurance-Papier an diesem Tag bei 445,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,224 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.12.2025 131,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 583,80 CHF belief. Mit einer Performance von +31,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zurich Insurance wurde am Markt mit 83,15 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten