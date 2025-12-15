Zurich Insurance Aktie
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 15.12.2022 wurden Zurich Insurance-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Zurich Insurance-Papier an diesem Tag bei 445,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,224 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.12.2025 131,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 583,80 CHF belief. Mit einer Performance von +31,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zurich Insurance wurde am Markt mit 83,15 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
