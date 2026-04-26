Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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27.04.2026 00:00:00
Hauptversammlung 2026
Am 27. April findet die ordentliche Hauptversammlung von Henkel statt.Alle Informationen und Dokumente sowie den Link zu der Live-Übertragung finden Sie in der Pressemappe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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24.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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24.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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24.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
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24.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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22.04.26
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX letztendlich an Nulllinie (finanzen.at)
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22.04.26
|XETRA-Handel DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
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22.04.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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15.04.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)