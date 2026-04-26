Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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27.04.2026 00:00:00

Hauptversammlung 2026

Am 27. April findet die ordentliche Hauptversammlung von Henkel statt.Alle Informationen und Dokumente sowie den Link zu der Live-Übertragung finden Sie in der Pressemappe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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