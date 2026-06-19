Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel anlässlich der Anfang August anstehenden Veröffentlichung von Umsatzzahlen von 70 auf 74 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Die Markterwartungen für das zweite Quartal spiegelten weder die bereits in der Sparte Klebstoffe ergriffenen Preismaßnahmen noch die gegenüber dem Vorjahr höhere Anzahl der Handelstage wider, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im Konsumgütergeschäft dürfte der Bereich Haarpflege das Wachstum bei Preisen und Absatzmengen stützen, wenngleich bei den Haushalts- und Reinigungsprodukten weiterhin mit einer schwierigeren Vergleichsbasis und einem verschärften Wettbewerbsdruck zu rechnen sei./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 09:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 09:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70,26 €
|
Abst. Kursziel*:
5,32%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
70,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,35%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
17.06.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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10.06.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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09.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|17:15
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Henkel vz. Kaufen
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|22.05.26
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|28.05.26
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|22.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
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|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
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|07:21
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
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|07:18
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|07:17
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|06:24
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|Apple Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
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|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
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|PNE Buy
|Warburg Research
|18.06.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|18.06.26
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|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
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|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital