NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel anlässlich der Anfang August anstehenden Veröffentlichung von Umsatzzahlen von 70 auf 74 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Die Markterwartungen für das zweite Quartal spiegelten weder die bereits in der Sparte Klebstoffe ergriffenen Preismaßnahmen noch die gegenüber dem Vorjahr höhere Anzahl der Handelstage wider, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im Konsumgütergeschäft dürfte der Bereich Haarpflege das Wachstum bei Preisen und Absatzmengen stützen, wenngleich bei den Haushalts- und Reinigungsprodukten weiterhin mit einer schwierigeren Vergleichsbasis und einem verschärften Wettbewerbsdruck zu rechnen sei./rob/la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 09:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 09:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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