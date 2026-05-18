Henkel vz. Aktie

65,40EUR 1,34EUR 2,09%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

18.05.2026 11:43:05

Henkel vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Im Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns werde bereits ein Gewinnrückgang eingepreist, der aber unwahrscheinlich sei, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die steigenden Ölpreise könnten bei Klebstoffen zu einer vorgezogenen Nachfrage führen./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,46 € 		Abst. Kursziel*:
16,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

mehr Analysen
11:43 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
