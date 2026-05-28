Henkel vz. Aktie
|67,16EUR
|-0,08EUR
|-0,12%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Finanzchefs Marco Swoboda auf der "European Champions"-Konferenz in Frankfurt. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, mit dem aktuellen Kostendruck besser zurechtzukommen, als im vergangenen Inflationszyklus./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
66,88 €
Abst. Kursziel*:
12,14%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
67,16 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,67%
Analyst Name::
Tom Sykes
KGV*:
-
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09:24
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
