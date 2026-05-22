Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern sei trotz Kostengegenwinds auf Kurs, was den diesjährigen Korridor für die operative Marge betrifft, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Kalendereffekte, eine gute Nachfrage aus dem Elektroniksegment und das Haarpflege-Geschäft sollten dem Konzern ein solides zweites Quartal bescheren. Seine Schätzungen reduzierte er wegen negativer Währungs- und Zinseffekte./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
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Kurs*:
66,20 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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13:22
|Market-Perform für Henkel vz-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.at)
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20.05.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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18.05.26
|Buy-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
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15.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.05.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
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13.05.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.05.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight' (dpa-AFX)
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08.05.26
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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