Heidelberg Materials-Analyse: Outperform-Bewertung für Heidelberg Materials-Aktie von RBC Capital Markets

RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Anthony Codling attestierte dem Baustoffkonzern am Donnerstag ein solides drittes Quartal, in dessen Folge die Jahreszielspanne eingeengt worden sei. Die in den Zahlen erkennbaren Trends schienen jenen anderer Unternehmen zu entsprechen, die vergleichbare geografische Ausrichtung hätten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Heidelberg Materials-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:16 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 202,80 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 8,48 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 21 271 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte das Papier um 73,0 Prozent aufwärts.

