Heidelberg Materials Aktie
|196,70EUR
|-1,30EUR
|-0,66%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
07.11.2025 07:14:30
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall nahm am Donnerstagabend in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts keine Änderungen an ihren Schätzungen vor. Den Kursverlust hält sie für übertrieben./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
231,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
197,05 €
|
Abst. Kursziel*:
17,23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
196,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,44%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
