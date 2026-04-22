Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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22.04.2026 13:30:00
heise+ | 5K-Monitore von Apple: Studio Display und Studio Display XDR im Test
Mit frischen Monitoren will Apple die 5K-Klasse aufmischen, darunter das helle, farb- und kontraststarke Studio Display XDR. Ist es 3500 Euro wert?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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