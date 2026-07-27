PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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27.07.2026 10:30:00
heise+ | Ausprobiert: Workstation mit viermal Intel Arc Pro B70 mit 384 GByte Speicher
Der quasi unstillbare Leistungsdurst von KI überfordert einzelne Chips und zwingt zur Arbeitsteilung. Wir probieren ein Quartett aus vier Intel Arc Pro B70 aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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