Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
11.12.2025 09:00:00
heise+ | Startklar ohne Launchpad: So geht's ohne Apples Programmstarter in macOS 26
macOS 26 Tahoe streicht den Programmstarter Launchpad und bietet nur noch eine simplere Ansicht in Spotlight. Acht Tipps, wie es trotzdem weitergeht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
