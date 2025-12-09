Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Apple-Investition? 09.12.2025 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Apple-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Apple-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Apple-Anteile bei 121,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,212 Apple-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 277,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 281,90 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128,19 Prozent angezogen.

Apple wurde am Markt mit 4,12 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: turtix / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten