Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Henkel vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem negativen organischen Wachstum habe der Konsumgüterkonzern im ersten Halbjahr eine schwierige Phase hinter sich, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Im dritten Quartal sei eine leichte Verbesserung zu verzeichnen. Er ist vorsichtig optimistisch, dass der Markt darüber hinwegsieht, dass das organische Wachstum die Erwartungen nicht erreichte.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 71,58 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 19,98 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 171 208 Stück. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 12,9 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

