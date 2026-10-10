Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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10.10.2026 19:17:00
Here's What History Says October Will Bring for Nike Stock
Nike (NYSE: NKE) shares have fallen 1.9% so far this month (as of Oct. 7). This drop has compounded a wildly disappointing run for the global sportswear business. The consumer discretionary stock is down 46% in 2026 and is trading 80% off its peak from November 2021.
Here's what history says October will bring for Nike investors.
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