Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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10.10.2026 19:17:00

Here's What History Says October Will Bring for Nike Stock

Nike (NYSE: NKE) shares have fallen 1.9% so far this month (as of Oct. 7). This drop has compounded a wildly disappointing run for the global sportswear business. The consumer discretionary stock is down 46% in 2026 and is trading 80% off its peak from November 2021.

Here's what history says October will bring for Nike investors.

Image source: The Motley Fool.

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