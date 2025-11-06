DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
06.11.2025 10:19:53
Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte den Bonnern am Donnerstagmorgen eine ordentliche positive Überraschung. Die Jahresziele seien aber unverändert geblieben.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 10:03 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,6 Prozent auf 42,13 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0,31 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1 139 485 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 30,3 Prozent zu Buche. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.
