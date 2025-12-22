HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
22.12.2025 14:55:22
HSBC hires ex-Citi executive Ida Liu to lead global private bank
Ida Liu to join Europe’s largest lender as head of its global private bankWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
22.12.25
|HSBC hires ex-Citi executive Ida Liu to lead global private bank (Financial Times)
|
19.12.25
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
17.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.12.25