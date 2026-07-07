HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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07.07.2026 07:17:17
HSBC reins in riskier private credit lending: FT
It will focus on lower-risk funds and has told clients it will not renew their facilitiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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