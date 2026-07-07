HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
07.07.2026 07:17:17
HSBC retreats from riskier private credit lending: FT
Some big banks are raising rates for the leverage they provide, and they are also marking down specific loans posted as collateralWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:28
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
06:00
|HSBC pulls back from riskier private credit lending (Financial Times)
|
06:00
|HSBC pulls back from riskier private credit lending (Financial Times)
|
06.07.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
06.07.26
|Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
06.07.26
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)