Alstom Aktie

Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.08.2026 16:17:38

ICE-Direktverbindung Berlin-Paris derzeit unterbrochen

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Wegen technischer Probleme ist die beliebte Fernverkehrsverbindung zwischen Berlin und Paris bis auf weiteres unterbrochen. "Grund dafür sind technische Probleme mit dem europäischen Zugsicherungssystem der Firma Alstom", teilte die Deutsche Bahn mit. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet. Wer mit dem ICE von Hauptstadt zu Hauptstadt fahren möchte, muss aktuell in Frankfurt oder Mannheim umsteigen. Wann die direkte Verbindung wieder aufgenommen wird, ist offen.

Alstom rüstet die Züge der Bahn auf der Strecke mit der Technik für das digitale Zugleitsystem ETCS aus. "Die Deutsche Bahn fordert Alstom auf, die Fehler umgehend zu beheben", hieß es vom bundeseigenen Konzern.

Seit Dezember 2024 bietet die Deutsche Bahn die Direktverbindung zwischen Paris und Berlin an. Die Strecke ist äußerst beliebt. Dem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge lag die Auslastung der Züge zuletzt im Schnitt bei 80 Prozent./maa/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alstom S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Alstom S.A.

mehr Analysen
23.07.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
22.07.26 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Alstom Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alstom S.A. 16,63 -1,45% Alstom S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen