Alstom Aktie

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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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16.09.2026 10:11:14

Alstom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Die Halbjahreszahlen Mitte November würden ein wichtiger Kursfaktor, schrieb Akash Gupta am Dienstag in seinem ersten Ausblick. Auf Sicht von zwölf bis achtzehn Monaten rät er, mögliche Kursrückschläge zum Einstieg zu nutzen. Anleger sollten sich vorübergehender Abwärtsrisiken bewusst sein. Er glaubt aber, dass diese im Kurs schon eingepreist sind./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,65 € 		Abst. Kursziel*:
78,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77,27%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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