Alstom Aktie
|10,76EUR
|-0,80EUR
|-6,88%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach der Gewinnwarnung von 28 auf 15,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Vor allem das Ausmaß der Prognosesenkung habe überrascht, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Denn der Bahntechnikkonzern sei mit seinen Zielen ja bereits zuvor unter den Markterwartungen geblieben. Gupta ging bisher von einer Belebung des Free Cashflow im zweiten Geschäftshalbjahr aus. Sie verzögere sich nun aber um mindestens zwölf Monate./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11,68 €
|
Abst. Kursziel*:
33,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,05%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|10,82
|-6,36%
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.