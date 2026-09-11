Alstom Aktie
|15,69EUR
|0,19EUR
|1,19%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Milliardenauftrag aus Großbritannien für Lieferung und Wartung von batterieelektrischen Zügen bedeute Spielraum für den Auftragskonsens für das zweite Geschäftsquartal, schrieb Akash Gupta am Freitag. Er unterstreiche zudem die gesunde Nachfrage./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15,60 €
|
Abst. Kursziel*:
79,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,63%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
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|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|15,71
|1,29%
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|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:27
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11:23
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG