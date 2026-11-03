LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom nach einer erneuten Gewinnwarnung von 10 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii sieht beim Bahntechnikkonzern immer größere Umsetzungsprobleme, wie er am Montagabend schrieb. Die finanziellen Auswirkungen erstreckten sich über mehrere Jahre und seien ein echtes Risiko für die Bonitätseinstufung./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:00 / GMT



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