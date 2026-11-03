Alstom Aktie
|11,11EUR
|-0,45EUR
|-3,85%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom nach einer erneuten Gewinnwarnung von 10 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii sieht beim Bahntechnikkonzern immer größere Umsetzungsprobleme, wie er am Montagabend schrieb. Die finanziellen Auswirkungen erstreckten sich über mehrere Jahre und seien ein echtes Risiko für die Bonitätseinstufung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Underweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
10,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-27,17%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
11,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,96%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|11,13
|-3,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG