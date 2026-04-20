Alstom Aktie
|17,20EUR
|0,59EUR
|3,52%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 21,50 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem schwachen zweiten Geschäftshalbjahr 2025/26 und Ausblick auf 2026/27 kappte Daniela Costa am Freitag ihre Schätzungen für den Industriekonzern./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 06:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Sell
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18,50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
17,01 €
|
Abst. Kursziel*:
8,73%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
17,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,56%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Analysen zu Alstom S.A.
|08:55
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
