Alstom Aktie
|11,11EUR
|-0,03EUR
|-0,22%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 15,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa ging am Dienstag näher auf die Gewinnwarnung des Bahntechnikkonzerns ein. Für die kommenden Jahre bleibt sie mit ihrer Prognose unter dem mittelfristigen Margenziel der Franzosen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Sell
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
11,23 €
|
Abst. Kursziel*:
-19,82%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
11,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,99%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
03.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Alstom auf 'Neutral' - Ziel runter auf 15,60 Euro (dpa-AFX)
|
02.11.26
|For Alstom, one disruption begets the next (Financial Times)
|
02.11.26
|Alstom shares tumble 26% after train maker cuts profit forecast (Financial Times)
|
02.11.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Prognosesenkung beendet Stabilisierung von Alstom schlagartig (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Alstom shares tumble 26% after train maker cuts profit forecast (Financial Times)
|
22.10.26
|Direktverbindung Berlin-Paris soll bis Dezember zurückkommen (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Keine neuen Züge für den Nordwesten - Alstom schiebt erneut (dpa-AFX)
|
06.10.26
|Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokomotiv-Werk von Alstom (dpa-AFX)
Analysen zu Alstom S.A.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|11,11
|-0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|16:41
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)