Alstom Aktie
|10,69EUR
|-0,43EUR
|-3,87%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Alstom von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 23 auf 11 Euro gesenkt. Die erneute Gewinnwarnung des neuen Chefs des Bahntechnikkonzerns habe die Investoren verschreckt und sei eine negative Überraschung, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit bezüglich einer baldigen Verbesserung sei hoch./niw/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Halten
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
10,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
10,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|16:46
|Alstom Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Alstom Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:46
|Alstom Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|10,68
|-3,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:23
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Alstom Halten
|DZ BANK
|14:55
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG