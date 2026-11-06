Alstom Aktie

10,69EUR -0,43EUR -3,87%
Alstom ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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06.11.2026 16:46:03

Alstom Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Alstom von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 23 auf 11 Euro gesenkt. Die erneute Gewinnwarnung des neuen Chefs des Bahntechnikkonzerns habe die Investoren verschreckt und sei eine negative Überraschung, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit bezüglich einer baldigen Verbesserung sei hoch./niw/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:29 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Halten
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
10,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
10,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:46 Alstom Halten DZ BANK
04.11.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Alstom Underweight Barclays Capital
03.11.26 Alstom Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Alstom S.A. 10,68 -3,96% Alstom S.A.

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17:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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14:55 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
14:45 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
14:24 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
14:24 Engie Buy Deutsche Bank AG
14:23 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
13:42 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:41 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:40 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:37 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:25 RATIONAL Halten DZ BANK
13:12 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13:05 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:00 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
12:58 Siemens Hold Deutsche Bank AG
12:56 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
12:56 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
12:55 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
12:55 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
12:51 Nordex Buy Deutsche Bank AG
12:48 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
12:39 ASOS Equal Weight Barclays Capital
12:39 Diageo Overweight Barclays Capital
12:39 Swiss Re Underweight Barclays Capital
12:38 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
12:38 HelloFresh Underweight Barclays Capital
12:38 DHL Group Overweight Barclays Capital
12:28 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:27 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:27 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
12:26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
12:08 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 BP Buy UBS AG
12:07 Eni Buy UBS AG
12:07 TotalEnergies Buy UBS AG
11:58 Engie Kaufen DZ BANK
11:57 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
11:55 Diageo Neutral UBS AG
11:54 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11:53 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:53 Swiss Re Sell UBS AG
11:40 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
11:39 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:38 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:37 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:30 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
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