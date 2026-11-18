Alstom Aktie
|9,12EUR
|-0,78EUR
|-7,84%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach detaillierten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr von 15,60 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den vorläufigen Eckdaten des Industriekonzerns, schrieb Akash Gupta am Dienstag. Die Abschreibung aktiver latenter Steuern habe allerdings zur Folge gehabt, dass der Nettogewinn die Konsensschätzung verfehlt habe./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11,00 €
|
Abst. Kursziel*:
27,27%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,44%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|9,31
|-5,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research