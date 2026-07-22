Alstom Aktie
|15,91EUR
|-0,07EUR
|-0,44%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Auftragseingang des Bahntechnikkonzerns sei verhalten gewesen, was aber erwartet worden sei, schrieb Lucas Ferhani in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Für das zweite Quartal werde bereits eine verbesserte kommerzielle Dynamik erwartet./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,08 €
|
Abst. Kursziel*:
55,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,18%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
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22:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
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17.07.26
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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15.07.26
|Alstom bringt 'Urbanliner' auf die Schiene: Aktie im Plus (dpa-AFX)
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10.07.26
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alstom von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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09.07.26
|Euronext-Handel: CAC 40 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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09.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
09.07.26
|Börse Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.07.26
|Börse Paris: CAC 40 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Alstom S.A.
|21:01
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:53
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|21:01
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:53
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|21:01
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:53
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|15,91
|-0,44%
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|21:05
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21:01
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:53
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:42
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:28
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|17:08
|Santander Halten
|DZ BANK
|16:53
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|16:49
|Novartis Halten
|DZ BANK
|16:30
|Nike Neutral
|UBS AG
|14:53
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14:51
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:43
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:42
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:13
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:10
|Tesla Halten
|DZ BANK
|14:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:59
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:45
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:42
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13:15
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:53
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:33
|GEA Halten
|DZ BANK
|12:19
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|12:08
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|12:03
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:56
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:53
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:45
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:44
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11:44
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:12
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:09
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:08
|Santander Buy
|UBS AG