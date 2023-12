INDEXÄNDERUNG/Aroundtown, Siltronic und Krones werden in MDAX aufgenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Aroundtown, Siltronic und Krones werden in den MDAX aufgenommen. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Dienstag mit. Ihren Platz räumen müssen dafür Prosieben, Dürr und Befesa, die künftig im SDAX notiert sein werden. Hier finden sich nun auch Schott Pharma, Mutares und KSB. Den SDAX verlassen neben den drei MDAX-Aufsteigern Aroundtown, Siltronic und Krones auch Zeal Network, New Work und Secunet.

Bei der planmäßigen Dezember-Überprüfung seien die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen gekommen, hieß es in der Mitteilung weiter. Zeal Network habe keinen Platz auf der Rangliste erhalten, weil das Unternehmen die Anforderungen an die minimale Liquidität nicht erfülle.

Die Zusammensetzungen von DAX und TecDAX blieben unverändert. Alle Änderungen werden zum Handelsbeginn am 18. Dezember 2023 wirksam. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 5. März 2024.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ MDAX

Aufnahme

- Aroundtown

- Siltronic

- Krones

+ MDAX

Herausnahme

- Prosieben

- Dürr

- Befesa

+ SDAX

Aufnahme

- Prosieben

- Dürr

- Befesa

- Schott Pharma

- Mutares

- KSB

+ SDAX

Herausnahme

- Aroundtown

- Siltronic

- Krones

- Zeal Network

- New Work

- Secunet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2023 16:42 ET (21:42 GMT)