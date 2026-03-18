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Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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18.03.2026 15:17:00

Intel stellt Notebook-Topmodell Core Ultra 9 290HX Plus vor

Der Arrow Lake Refresh kommt auch für Notebooks. Das neue Topmodell soll trotz gleicher Chips acht Prozent schneller sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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