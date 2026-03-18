Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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18.03.2026 15:17:00
Intel stellt Notebook-Topmodell Core Ultra 9 290HX Plus vor
Der Arrow Lake Refresh kommt auch für Notebooks. Das neue Topmodell soll trotz gleicher Chips acht Prozent schneller sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Intel Corp.
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18.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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18.03.26
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17.03.26
|Optimismus in New York: S&P 500 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
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17.03.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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17.03.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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17.03.26
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17.03.26
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