Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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10.04.2026 23:20:01

Intel vs. Advanced Micro Devices: Shifting Trends in Revenue

The bigger company by revenue doesn’t always point you to the best stock to buy. The comparison between Intel (NASDAQ:INTC) and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) is a good example of why.Intel has controlled the lion’s share of the central processing unit (CPU) market for decades, particularly in the desktop market. But the chart below shows AMD growing its quarterly revenue significantly faster. This reflects AMD’s gaining share against Intel across consumer and server segments in the last several years.Intel primarily earns revenue by designing, manufacturing, and selling CPUs, system-on-chip packages, and workload-optimized compute solutions to original equipment manufacturers, government entities, and global cloud service providers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 209,05 3,36% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 18 280,00 5,18% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 53,22 0,89% Intel Corp.

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