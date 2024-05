Investment-Tipp Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 186 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei recht positiv gewesen, schrieb Analyst Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow mit dem Finanzchef.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:33 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 159,38 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,70 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26 367 Airbus SE (ex EADS)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 15,8 Prozent nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet.

