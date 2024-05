Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem durchwachsenen Zahlenwerk zum zweiten Quartal. Die Jahresziele habe der Medizintechnikkonzern bekräftigt, was erleichternd sein dürfte. Anleger hätten jüngst befürchtet, dass die Marge im Bereich der therapeutischen Bildgebung gekürzt werden könnten.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 12:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 50,36 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,13 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 619 095 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2024 2,4 Prozent. Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren.

