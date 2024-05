IONOS-Aktie dennoch leichter: United-Internet-Tochter IONOS verdient operativ deutlich mehr

So stieg der Unternehmenserlös der drei Monate bis Ende März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent auf 373 Millionen Euro, wie die United-Internet -Tochter am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte.

Vor allem dank erfolgreicher Verkäufe von Zusatzoptionen verdiente das SDAX-Unternehmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten mit knapp 106 Millionen Euro nun gut ein Fünftel mehr als noch im Jahr zuvor. Die entsprechende Marge des ersten Quartals legte um vier Prozentpunkte auf 28,4 Prozent zu. Während IONOS beim operativen Gewinn überraschte, hatten sich Analysten im Durchschnitt mehr beim Erlös erhofft.

Im weiteren Jahresverlauf wollen IONOS-Chef Achim Weiß und Finanzchefin Britta Schmidt noch einen Zahn zulegen. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte dürfte sich die Umsatzentwicklung beschleunigen. Der Erlös des Gesamtjahres soll von 1,4 Milliarden Euro währungsbereinigt um rund elf Prozent zulegen. Die bereinigte operative Marge soll dann um rund einen Prozentpunkt auf etwa 28,5 Prozent steigen.

Via XETRA verlieren IONOS-Papiere zeitweise 1,77 Prozent auf 25,00 Euro.

