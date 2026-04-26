Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
26.04.2026 14:35:20
Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
The impact of jet fuel shortages because of the closure of the Strait of Hormuz is starting to burn. Lufthansa has canceled 20,000 flights and experts warn more cancellations and price hikes are on the way.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
25.04.26
|Erste Auslandsflüge starten wieder in Teheran (dpa-AFX)
|
24.04.26
|Lufthansa: So sehen die neuen Uniformen der Fluglinie aus (Spiegel Online)
|
23.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
23.04.26
|Rückschlag für Lufthansa-Aktie: Handgepäck künftig kostenpflichtig - EuGH-Urteil zur Staatshilfe (finanzen.at)
|
23.04.26
|Emirates-Chef: Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Lufthansa streicht auf Kurz- und Mittelstreckenflügen freien Handgepäckkoffer (Spiegel Online)
|
23.04.26
|AUA und Lufthansa streichen kostenfreien Handgepäckkoffer (APA)
|
23.04.26
|Lufthansa streicht freien Handgepäckkoffer (dpa-AFX)