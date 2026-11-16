Is Alphabet Stock Cheap Right Now?

It hasn't been the best year for Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), down nearly 6% as of Nov. 13. This underperformance isn't ideal, but one silver lining is that the stock is trading almost as cheaply as it ever has, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 15.8.

That makes Alphabet the cheapest of the "Magnificent Seven" stocks, and it's well below the 28.7 P/E ratio it has averaged over the past decade.

A company's P/E ratio tells you how much you're paying for every $1 of its earnings. The higher the P/E ratio, the more expensive a stock is considered, though different industries have different standards for what is "expensive" or "cheap."

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