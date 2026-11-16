Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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16.11.2026 12:08:02
Is Alphabet Stock Cheap Right Now?
It hasn't been the best year for Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), down nearly 6% as of Nov. 13. This underperformance isn't ideal, but one silver lining is that the stock is trading almost as cheaply as it ever has, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 15.8.
That makes Alphabet the cheapest of the "Magnificent Seven" stocks, and it's well below the 28.7 P/E ratio it has averaged over the past decade.
A company's P/E ratio tells you how much you're paying for every $1 of its earnings. The higher the P/E ratio, the more expensive a stock is considered, though different industries have different standards for what is "expensive" or "cheap."
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