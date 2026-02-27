Intel Aktie

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
27.02.2026 23:45:00

Is Intel Stock Going to $100?

Is Intel Stock Going to $100?

Chip giant Intel (NASDAQ: INTC) is coming off a solid 2025, with shares rising an impressive 84% last year. The good part is that the stock managed to clock healthy gains of 22% so far this year, despite a big drop last month following the release of its fourth-quarter 2025 results.Investors decided to book profits after Intel's guidance for the current quarter fell short of expectations. Does this mean it is time to sell this semiconductor stock? Or should investors continue holding it in anticipation that Chipzilla stock could regain its mojo and jump to $100? Let's find out.
