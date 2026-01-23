Intel Aktie

38,37EUR -7,82EUR -16,92%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

23.01.2026 11:52:31

Intel Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Trotz des starken Servergeschäfts und weiter erholter Margen habe der Ausblick des Halbleiterkonzerns die Erwartungen verfehlt, schrieb Blayne Curtis am Freitag. Angesichts weiterer Marktanteilsverluste und einer fehlenden KI-Strategie sehe er bei dem Unternehmen weiter keinen klaren Weg nach vorn./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Hold
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 45,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 54,32 		Abst. Kursziel*:
-17,16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 45,29 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,64%
Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

