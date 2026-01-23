NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Trotz des starken Servergeschäfts und weiter erholter Margen habe der Ausblick des Halbleiterkonzerns die Erwartungen verfehlt, schrieb Blayne Curtis am Freitag. Angesichts weiterer Marktanteilsverluste und einer fehlenden KI-Strategie sehe er bei dem Unternehmen weiter keinen klaren Weg nach vorn./rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.