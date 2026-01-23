Intel Aktie
|38,37EUR
|-7,82EUR
|-16,92%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Trotz des starken Servergeschäfts und weiter erholter Margen habe der Ausblick des Halbleiterkonzerns die Erwartungen verfehlt, schrieb Blayne Curtis am Freitag. Angesichts weiterer Marktanteilsverluste und einer fehlenden KI-Strategie sehe er bei dem Unternehmen weiter keinen klaren Weg nach vorn./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Hold
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 45,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 54,32
|
Abst. Kursziel*:
-17,16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 45,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,64%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18:02
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
18:02
|Optimismus in New York: S&P 500-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
18:02
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
16:21
|ROUNDUP 3/Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
16:01
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
|
13:19
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Intel auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Dollar (dpa-AFX)
|
12:12
|MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen erwartet - Intel unter Druck (Dow Jones)