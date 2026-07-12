Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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12.07.2026 09:55:00
Is Now the Ultimate Entry Point for Micron Technology Stock?
Micron (NASDAQ: MU) has been an incredible stock to own so far in 2026. It's up around 250% this year, but it's also down around 20% from its all-time highs set just a few weeks ago. That begs the question, is now a sign of a future, bigger drop? Or is it the perfect buying opportunity for those who missed out?Let's take a look at what Micron's stock has to offer investors after its initial major run-up and see if it's a worthwhile buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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01.07.26
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|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
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|25.06.26
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|Deutsche Bank AG
|25.06.26
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|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
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|RBC Capital Markets
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|25.06.26
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|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Micron Technology Inc.
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