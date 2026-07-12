Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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12.07.2026 09:55:00

Is Now the Ultimate Entry Point for Micron Technology Stock?

Micron (NASDAQ: MU) has been an incredible stock to own so far in 2026. It's up around 250% this year, but it's also down around 20% from its all-time highs set just a few weeks ago. That begs the question, is now a sign of a future, bigger drop? Or is it the perfect buying opportunity for those who missed out?Let's take a look at what Micron's stock has to offer investors after its initial major run-up and see if it's a worthwhile buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
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Micron Technology Inc. 862,10 -0,42% Micron Technology Inc.

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