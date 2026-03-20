NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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20.03.2026 09:07:00

Is Nvidia Stock Going to $500?

Investors who purchased Nvidia (NASDAQ: NVDA) in 2016 made the decision of a lifetime. Shares of the leading artificial intelligence (AI) infrastructure company are up 22,690% just in the past 10 years (as of March 17). Nvidia has become the defining company of the 2020s. And the future looks bright. Is this leading AI stock going to $500 one day?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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