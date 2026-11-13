Jensen Huang Steps Down as CEO. Is Nvidia Still a Buy?

Nvidia (NASDAQ:NVDA) has been tethered to the spotlight since Nov. 8, when founder and then-CEO Jensen Huang admitted to having an affair with Alice Huang.

Alice Huang (no relation to Jensen) was an executive at a Singapore-based Nvidia customer. And reports indicate that U.S. officials and the FBI are investigating the relationship because Alice Huang is suspected of being a Chinese intelligence operative. On Nov. 10, Nvidia hired a prominent New York law firm to initiate an independent investigation into the affair.

The situation escalated after market close on Nov. 11, when the New York Times reported that Jensen Huang had a romantic relationship with Nvidia's vice president of healthcare, Kimberly Powell. On Nov. 12, reports surfaced of a possible third affair with a second employee. That same day, Nvidia published a press release, announcing that Huang had resigned, with CFO Colette Kress taking over as interim CEO.

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