Kaufen von DZ BANK für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere der DHL Group von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Jahresberichterstattung ergab ein gemischtes Bild", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Aufgrund der erwarteten Belebung des Welthandels in der zweiten Jahreshälfte bestätigen wir unser Anlageurteil Kaufen."/ag/bek





Die Aktie notierte um 14:18 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 39,14 EUR zu. Im heutigen Handel wurden bisher 1 431 823 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 12,8 Prozent abwärts.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 12:43 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 12:47 / MEZ



