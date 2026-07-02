E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
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02.07.2026 11:59:38
Koalition will Einbau digitaler Stromzähler beschleunigen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition will den Einbau digitaler Stromzähler vorantreiben. Die Digitalisierung der Netze solle beschleunigt werden, teilen CDU, CSU und SPD nach einem Koalitionsausschuss mit. Dazu sollten die Ziele für den sogenannten Smart-Meter-Rollout nachgeschärft werden. Geplant ist unter anderem eine kostengünstige Variante für Kunden, die nicht dem verpflichtenden Rollout unterfallen.
Smart Meter bestehen aus einem digitalen Zähler und einer Kommunikationseinheit. Sie messen alle 15 Minuten den Stromverbrauch eines Haushalts und übermitteln die Daten an die Netzbetreiber und Energielieferanten. Mit solchen intelligenten Messsystemen können Haushalte genau sehen, zu welcher Tageszeit sie wie viel Strom verbraucht haben. Zugleich können Netzbetreiber mit den Daten ihr Netz besser steuern. Intelligente Stromzähler bilden die technische Grundlage für die zunehmend digitale Steuerung der Stromnetze. In Deutschland sind allerdings noch nicht viele Smart Meter verbaut worden./hoe/DP/stw
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