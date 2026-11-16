UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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16.11.2026 12:36:00
Konjunktur erholt sich etwas
Im Oktober, zu Beginn des vierten Quartals 2026, verbesserte sich der UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und weiterhin hoher Energiepreise gegenüber dem Vormonat von minus 0,5 Zählern auf minus 0,2 Punkte, bewegte sich also nur noch leicht im negativen Bereich. "Der Indikator lag erstmals wieder über dem Niveau vor Beginn des Iran-Kriegs und erreichte zugleich den höchsten Stand seit dem Sommer 2022", berichtete Chefökonom Stefan Bruckbauer.
Delle vollständig ausgeglichen
"Die durch den US-Angriff auf den Iran und die anschließende Blockade wichtiger Seewege verursachte Delle wurde inzwischen vollständig ausgeglichen", hielt Bruckbauer fest. Die Stimmungsaufhellung betreffe sämtliche Wirtschaftssektoren - vor allem aber die Industrie. Dort habe sie den "höchsten Stand seit mehr als vier Jahren" erreicht. Der Sektor profitiert den Angaben zufolge von einer Belebung der Exportnachfrage. Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Österreich seien nun günstiger.
Auch in der Bauwirtschaft habe sich die Stimmungsverbesserung fortgesetzt - hohe Kosten und eine schwache Nachfrage, insbesondere im Hochbau, blieben aber belastend. Eine Aufhellung verzeichnete den Angaben zufolge weiters der Dienstleistungssektor, wobei vor allem die unternehmensnahen Dienstleistungen von der Erholung der Industrie profitierten, während der Handel unter der immer noch hohen Inflation leidet.
Kauflaune wegen hoher Inflation getrübt
Die Kauflaune der Österreicherinnen und Österreicher ist weiterhin getrübt. Die wegen der Energiepreise hohe Inflation dämpft die Kaufkraft und bremst Investitionen. Im Oktober habe sich das Vertrauen der privaten Haushalte erneut verschlechtert. Obwohl die heimische Teuerungsrate seit vier Monaten unter jener in der Eurozone lag, blieben die heimischen Konsumentinnen und Konsumenten im Herbst "deutlich pessimistischer als vor Beginn des Jahres".
Mit der schrittweisen Erholung der heimischen Wirtschaft dürfte sich auch die Lage am Arbeitsmarkt allmählich stabilisieren. Eine Entspannung sei aber erst 2027 zu erwarten. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote von voraussichtlich 7,6 Prozent im bundesweiten Schnitt liege heuer weiterhin über dem Vorjahresniveau (7,4 Prozent) und sollte sich 2027 wieder auf 7,4 Prozent verringern. "Unterstützt durch die nachlassende Dynamik des Arbeitskräfteangebots erwarten wir erstmals seit 2022 wieder einen Rückgang der Arbeitslosigkeit in Österreich", sagte Pudschedl.
kre/bel
ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at
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